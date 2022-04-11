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SON DAKİKA | Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Millet İttifakı aday mı gösterecek?

11.04.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Haşim Kılıç, cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili ilk kez konuştu. Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerinde kendisini aday göstereceği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, "Benim dışımda gelişen bir konu" dedi.

SON DAKİKA | Haşim Kılıç'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması! Millet İttifakı aday mı gösterecek?

Son dakika: Haşim Kılıç'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği iddiası gündeme adeta bomba gibi düştü. Söz konusu iddiayı ilk olarak gazeteci Nihat Genç ortaya atmıştı. Genç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı: Haşim Kılıç!" iddiasında bulunmuş, söz konusu paylaşım olay olmuştu.

Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiası Ankara kulislerinde konuşulmaya başlanırken, konuyla peş peşe yorumlar yapılmıştı.

"Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mı olacak?" sorusunun yanıtı herkes tarafından merak edilirken; Kılıç, sessizliğini bozdu.

HAŞİM KILIÇ'TAN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Habertürk'e konuşan Kılıç, "Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atıldı bilmiyorum" dedi.

hasım kılıc

"İddianın nedenini ve temelini" bilmiyorum ifadelerini kullanan Kılıç, Millet İttifakı liderlerinin yaptıkları açıklamaları işaret etti.

Kılıç, "Başkanlar adaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve henüz isim tespit etmediklerini söylüyorlar" ifadesini kullandı.

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HAŞİM KILIÇ, MUHALEFET LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Haşim Kılıç 6'lı masada yer alan liderlerle de bir görüşmesinin olmadığını ve adaylık konusunun da gündemde olmadığını söyledi.

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