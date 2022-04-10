SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın adayı için Haşim Kılıç, Zühtü Arslan ve Ali Bardakoğlu ismi olay oldu: "Kazanamazlar..."

Son dakika: Haşim Kılıç iddiası Ankara'yı hareketlendirdi. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ı göstereceği iddası gündem yarattı. Söz konusu iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, CHP'li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş dikkat çeken ifadeler kullandı.

YARKADAŞ: "SEÇİMİ KAZANAMAZ"

Pınar Işık Ardor'un, tv100'de yayınlanan ‘Gündeme Dair’ programında cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili konuşan Barış Yarkadaş, 'Millet İttifakı'nın Haşim Kılıç'ı aday göstermesi durumunda' seçimi kazanamayacağını söyledi.

ALİ BAYRAKOĞLU VE ZÜHTÜ ARSLAN...

Programda gazeteci-yazar Nihat Genç’in, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını iddiasını gündeme getiren Yarkadaş, “Haşim Kılıç’ın adı 2018’de de konuşuldu, bugünlerde de duyuyorum. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve AYM Zühtü Arslan’ın Millet İttifakı’nın adayı olabileceği konuşuluyor. Bu 3 aday da Millet İttifakı’nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz" dedi.

FATİH ALTAYLI: UMARIM YANLIŞ DUYUMDUR

Öte yandan Haşim Kılıç'ın muhalefetin adayı olabileceği iddiasıyla ilgili Fatih Altaylı'dan da bir değerlendirme geldi. Altaylı bugünkü yazısında Zühtü Arslan ve Haşim Kılıç'ın ortak özelliğinin Abdullah Gül ekolüne yakınlığı olduğunu yazdı.

Altaylı, "Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir şey yapacak kadar ilkelerinden sapmış mı göreceğiz. Eğer böyle bir şey olursa biliniz ki, CHP artık Türkiye'den yönetilen bir parti olmaktan çıkmıştır. " ifadelerini kullandı.

