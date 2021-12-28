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  4. Son dakika: Hatay'da freni patlayan tır on metreden yola devrildi! Sıkışan iki kişi vinçle kurtarıldı

Son dakika: Hatay'da freni patlayan tır on metreden yola devrildi! Sıkışan iki kişi vinçle kurtarıldı

28.12.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan tır, rampa olan tali bir yola saptı. Ancak duramayan tır, bir evin bahçe duvarını yıkarak 10 metre yüksekten yola devrildi. Kazada tırın içinde sıkışan sürücü ve yanındaki kişi ise, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışmasıyla vinç yardımıyla kurtarıldı.

Hatay’ın Belen ilçesinde meydana gelen olayda, konteyner yüklü bir tır freni patlayınca rampa benzeri tali yola saptı.

Ancak sürücü tırı durdurmayı başaramadı. Bir evin bahçe duvarını yıkarak on metreden yola devrilen tırda, sürücü Yasin Karakuş (24) ve yanındaki Arif Kara (25) sıkıştı.

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EKİPLER KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

Yaralanan iki kişiyi kurtarmak için polis, itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zamanla yarıştı.

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Vinç yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulans ile İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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Kaza nedeni ile Belen İskenderun karayolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı.

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Kaza yapan tırın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay
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