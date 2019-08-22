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Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 20:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hatay’da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı.

Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAR 800 plakalı otomobilin kavşağa kontrolsüz girmesi nedeniyle seyir halinde olan zırhlı polis aracının direksiyon hakimiyeti kayboldu. Zırhlı polis aracı refüje çarparak devrilirken, 2 polis memuru yaralandı.

POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen zırhlı polis aracı vinç yardımıyla kaldırılarak götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
hatay zırhlı polis aracı

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