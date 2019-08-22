Son dakika: Hatay'da zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar var

Kaza, Antakya-Reyhanlı Karayolu Narlıca mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAR 800 plakalı otomobilin kavşağa kontrolsüz girmesi nedeniyle seyir halinde olan zırhlı polis aracının direksiyon hakimiyeti kayboldu. Zırhlı polis aracı refüje çarparak devrilirken, 2 polis memuru yaralandı.
POLİSLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Hatay Devlet Hastanesi’ne kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, devrilen zırhlı polis aracı vinç yardımıyla kaldırılarak götürüldü.
Kaynak: İHA
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