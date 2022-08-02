SON DAKİKA| Hatay'dan kahreden haber! Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

Son dakika: Hatay'dan şehit haberi geldi. 29 Temmuz'da araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayara şehit oldu.

SON DAKİKA | KAHREDEN HABERİ MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

"Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."



