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  4. SON DAKİKA| Hatay'dan kahreden haber! Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

SON DAKİKA| Hatay'dan kahreden haber! Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

02.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Hatay'dan tüm Türkiye'nin yüreğini yakan acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), araç kazası sonrası yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun şehit olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA| Hatay'dan kahreden haber! Piyade Er Yusuf Sofioğlu şehit oldu

Son dakika: Hatay'dan şehit haberi geldi. 29 Temmuz'da araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayara şehit oldu.

SON DAKİKA | KAHREDEN HABERİ MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

"Altınözü Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 02 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur."

ASDAD


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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı Hatay
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