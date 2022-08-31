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  4. SON DAKİKA HAVA DURUMU 31 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu!

SON DAKİKA HAVA DURUMU 31 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu!

31.08.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Ağustos 2022 Çarşamba günü hava durumunun nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan güncel hava durumu tahmin raporu için internette araştırma yapıyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU 31 AĞUSTOS 2022: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 31 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu!

Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında hava durumu ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, 31 Ağustos 2022 hava nasıl olacak? İşte 31 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir, il il hava durumu...

Hava durumu

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Yağışların; Marmara’nın doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji son dakika
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