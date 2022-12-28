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SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 28 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? DİKKAT Meteoroloji'den 5 kente kar yağışı uyarısı

28.12.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 kent için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Açıklamada yağışların Perşembe gününe dek süreceği belirtildi. Öte yandan yeni yılın yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş arama motorlarında "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunu araştırıyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Peki, İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Bugün hava nasıl olacak?

SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 28 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? DİKKAT Meteoroloji'den 5 kente kar yağışı uyarısı

Son dakika hava durumu tahminleri 28 Aralık 2022 Çarşamba günü bilhassa kar yağışı görülen illerimizde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu ile yanıt buldu. İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü hava durumu...

BUGÜN (28 ARALIK 2022) YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN BUGÜN İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur(21 – 50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu zamanla doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ 5°C, 15°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu

ISPARTA 1°C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR 0°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA 0°C, 9°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KASTAMONU 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

SİNOP 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yüksekleri kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

SAMSUN 10°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahsaatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI -7°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ERZURUM -9°C, 0°C
Çok bulutlu

MALATYA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MARDİN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı

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YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; megakent İstanbul'da güneşli bir hava hakim olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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