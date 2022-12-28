SON DAKİKA HAVA DURUMU haberleri 28 Aralık 2022: Bugün hava nasıl olacak? DİKKAT Meteoroloji'den 5 kente kar yağışı uyarısı

Son dakika hava durumu tahminleri 28 Aralık 2022 Çarşamba günü bilhassa kar yağışı görülen illerimizde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu Meteoroloji tarafından paylaşılan 5 günlük hava durumu raporu ile yanıt buldu. İşte 28 Aralık 2022 Çarşamba günü hava durumu...
Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Yağışların Giresun, Rize, Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur(21 – 50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve az bulutlu zamanla doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
DENİZLİ 5°C, 15°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İZMİR 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADANA 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 1°C, 13°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
MERSİN 8°C, 18°C
Az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 8°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ESKİŞEHİR 0°C, 7°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KAYSERİ -3°C, 5°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KONYA 0°C, 9°C
Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KASTAMONU 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SİNOP 10°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli yüksekleri kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
SAMSUN 10°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabahsaatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AĞRI -7°C, 5°C
Çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ERZURUM -9°C, 0°C
Çok bulutlu
MALATYA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
VAN -5°C, 4°C
Çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli
GAZİANTEP 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
MARDİN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu çevreleri sağanak yağışlı
İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; megakent İstanbul'da güneşli bir hava hakim olacak.