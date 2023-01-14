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Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Yağmur bekleniyor mu? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

14.01.2023 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Vatandaşlar, 'hava durumu nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyor. 'Kar ne zaman yağacak? Yağmur yağacak mı?' soruları sorulmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu açıkladı. Hava sıcaklıklarının anormal düzeyde seyretmesi beklenirken, bazı bölgelere yoğun yağış uyarısı yapıldı. Hava Forum ise Libya ve Mısır'dan ılık hava geleceğini, panik yapılmaması gerektiğini duyurdu. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Hava durumu nasıl olacak? Kar yağacak mı? Yağmur bekleniyor mu? Tarih verdiler... 'Panik yapmayalım'

Son dakika: Hava durumu vatandaşlar arasında merak edilmeye devam ediyor. Kar yağışı ve yağmurun ne zaman yağacağı ile ilgili konular gündemden düşmezken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son hava tahmin raporu geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, bazı bölgelere de yağış uyarısı yapıldı.

'PANİK YAPMAYALIM'

Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise sıcaklıkların yükseleceği ve panik yapılmaması gerektiği belirtildi. Hava Forum'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"17 Ocak Salı ile 20 Ocak Cuma arası yurdumuza Libya ve Mısır'dan ılık hava geliyor. Lodosla birlikte sıcaklıklar İstanbul'da 17-19°, İzmir'de 19-20°, Ankara'da 12-13° civarına kadar çıkacak. Bahara kaçacak bir hava olacak. Ay sonu öncesi bu ısınmayı bekliyorduk, panik yapmayalım."

SON DAKİKA: HAVA DURUMU NASIL OLACAK? KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları ile Muğla, Denizli, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısı, Gümüşhane, Bayburt, Adıyaman çevreleri, Aydın'ın güneyi, Manisa'nın doğusu ve Şanlıurfa'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile Aydın'ın güneyi ve Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Şanlıurfanın batısının yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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