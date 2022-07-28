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  4. SON DAKİKA | Hava durumu uyarıları peş peşe geldi! "Cehennem sıcakları yolda, 50 dereceye çıkacak"

SON DAKİKA | Hava durumu uyarıları peş peşe geldi! "Cehennem sıcakları yolda, 50 dereceye çıkacak"

28.07.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada sıcaklıkların bazı bölgelerde artışa devam edeceği belirtildi. Son günlerde bunaltmaya başlayan hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da artacağı aktarıldı. Öte yandan uzman isimler de ağustos ayını işaret ederek "cehennem sıcaklarının" yolda olduğunu belirtti. İşte hava durumuyla ilgili son gelişmeler...

SON DAKİKA | Hava durumu uyarıları peş peşe geldi! "Cehennem sıcakları yolda, 50 dereceye çıkacak"

Son dakika haberi: Meteorolojiden hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. 28 Temmuz Perşembe günü tüm Türkiye'de güneşli bir hava beklenirken bazı illerde sıcaklıkların daha da artacağı ifade edildi. Öte yandan yayımlanan 5 günlük haritada sıcaklıkların daha da artacağı belirtildi. Önümüzdeki günler için uyarıları gelirken, uzmanlar "cehennem sıcağı" beklendiğini söyledi...

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

"CEHENNEM SICAKLARI YOLDA"

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de sıcaklıklara karşı uyarılarda bulundu. Sosyal medyada yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla bilinen Ökten, ağustosun ikinci haftası için korkutan uyarıda bulundu. "Cehennem sıcakları" geldiğini belirten Ökten'in 26 Temmuz'da yaptığı paylaşım şöyle:

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Dikkat! Cehennem sıcakları yolda. Ağustosun 2. haftası Afrika ve Basra'dan gelecek sıcaklar ülkemiz üzerinde çarpışacak. Sıcaklığın Marmara'nın tamamında gölgede 40, Ege'de yer yer 50 dereceye çıkma ihtimali var. İç Anadolu ve Akdeniz de kavurucu sıcakların etkisi altına girecek..

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/ saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sıcaklık
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
illa diyorsunuzki ağustosta kar yağsın. şimdilik gerek yok sibiryadan biraz soğuk hava yola cıktı ..

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