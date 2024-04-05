Son dakika | Hedefleri Türkiye'deki şahıs ve şirketlerdi! İsrail istihbaratı adına çalışanlar için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Köstebek-3 operasyonunun detaylarını duyurdu. Operasyonda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan "İsrail istihbarat servisinin Türkiye'de hedefindeki kişi ve şirketler hakkında bilgi toplayan şüphelilere düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.

İSRAİL İSTİHBARATIYLA TEMAS HALİNDELERDİ

Yerlikaya söz konusu şahıslarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve

İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi."

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Şüphelilerden;

📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





