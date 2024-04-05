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Son dakika | Hedefleri Türkiye'deki şahıs ve şirketlerdi! İsrail istihbaratı adına çalışanlar için düğmeye basıldı

05.04.2024 11:44
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Son dakika haberi: Türkiye'den İsrail istihbaratı adına çalışanlara yönelik yeni operasyon düzenlendi. Türkiye'deki şahıs ve şirketler hakkında bilgi toplayıp İsrail'e aktaran 8 kişi yakalandı.

Son dakika | Hedefleri Türkiye'deki şahıs ve şirketlerdi! İsrail istihbaratı adına çalışanlar için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Köstebek-3 operasyonunun detaylarını duyurdu. Operasyonda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medyadan "İsrail istihbarat servisinin Türkiye'de hedefindeki kişi ve şirketler hakkında bilgi toplayan şüphelilere düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.

adsa

İSRAİL İSTİHBARATIYLA TEMAS HALİNDELERDİ

Yerlikaya söz konusu şahıslarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

  • İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,
  • İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve
  • İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İsrail
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