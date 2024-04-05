Son dakika | Hedefleri Türkiye'deki şahıs ve şirketlerdi! İsrail istihbaratı adına çalışanlar için düğmeye basıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Köstebek-3 operasyonunun detaylarını duyurdu. Operasyonda yakalanan 8 kişiden 2'si tutuklandı.
Bakan Yerlikaya sosyal medyadan "İsrail istihbarat servisinin Türkiye'de hedefindeki kişi ve şirketler hakkında bilgi toplayan şüphelilere düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi" açıklamasında bulundu.
Yerlikaya söz konusu şahıslarla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;
İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen “KÖSTEBEK-3” operasyonunda 8️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 5, 2024
Şüphelilerden;
📌2️⃣’si… pic.twitter.com/bkCSNc7mxh