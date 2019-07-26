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Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında tutuksuz yargılanan ve hakkında 15 yıl hapis cezası verildikten sonra yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal, İzmir'in Çeşme ilçesinde gizlendiği evde yakalandı. Uzundal, cezaevine gönderildi.

Son dakika: Hrant Dink davasının firari sanığı Tuncay Uzundal yakalandı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Şişli'de yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tuncay Uzundal, 'adam öldürmek suçuna iştirak' ve 'silahlı suç örgütü üyesi olmak' suçlarından tutuklandı. Uzundal daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Dink Davası'nda Erhan Tuncel 99,5 yıl, Ogün Samast 2,5 yıl, Yasin Hayal 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tuncay Uzundal'a da 'cinayete yardım ettiği' gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme firari durumda olan ve duruşmalara katılmayan Uzundal hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı üzerine Türkiye genelinde aranan Tuncay Uzundal'ın İzmir'in Çeşme ilçesinde olduğu öğrenildi. Polis, Uzundal'ı saklandığı eve düzenlediği operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir'e getirilen Tuncay Uzundal, çıkarıldığı adliyede hakkında verilen hapis cezası kararı mahkemece yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Hrant Dink tuncay uzundal

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