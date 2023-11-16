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  4. SON DAKİKA | Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılması tepki çekmişti... Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması geldi!

SON DAKİKA | Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılması tepki çekmişti... Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması geldi!

16.11.2023 09:08 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Gazeteci Hrant Dink'i katleden Ogün Samast'ın serbest kalması tepki çekmişti. Dün akşamdan bu yana en çok konuşulan konuların başında gelen Ogün Samast konusuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5275 sayılı kanuna dikkat çekildi.

SON DAKİKA | Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılması tepki çekmişti... Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast açıklaması geldi!

Son dakika... Adalet Bakanlığı'ndan Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasıyla ilgili olarak bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir" denildi.

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Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

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24 YIL 46 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hrant Dink’in 19/01/2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda; Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25.07.2047’dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26/07/2040’tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir. Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte failin; yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir.

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Hükümlünün; cezası infaz edilmekteyken, cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24/01/2007’den itibaren başlamıştır.

Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu Hrant Dink’in katili Ogün Samast tahliye oldu

Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır.

Adı geçen hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

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"5 KEZ AYRILMA TALEBİ, 2 KEZ DE DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ UYGUN GÖRÜLMEDİ"

Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir.

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5275'E DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Hrant Dink ogün samast
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