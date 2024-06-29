Son dakika| HSK atamaları Resmi Gazete'de! Birçok ismin yeri değişti

Yargıda yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararıyla birlikte 4303 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.