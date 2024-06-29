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  4. Son dakika| HSK atamaları Resmi Gazete'de! Birçok ismin yeri değişti

Son dakika| HSK atamaları Resmi Gazete'de! Birçok ismin yeri değişti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.06.2024 00:23
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Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. 4303 hakim ve savcının yeri değişti.

Son dakika| HSK atamaları Resmi Gazete'de! Birçok ismin yeri değişti

Yargıda yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararıyla birlikte 4303 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Gökçe Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Antalya Cumhuriyet Başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

İŞTE ATAMA KARARI LİSTESİ

Express


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atama Savcı hakim
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