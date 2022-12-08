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  4. Son dakika: Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması! 'ABD tarafından somut adımlar bekliyoruz'

Son dakika: Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması! 'ABD tarafından somut adımlar bekliyoruz'

08.12.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... ABD'de, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddeler savunma bütçesinin nihai metninden çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hulusi Akar'dan F-16 açıklaması! 'ABD tarafından somut adımlar bekliyoruz'

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin, ABD'de, Türkiye'ye F16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 2023 savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısının son halinden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 40 F16'nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bu çalışmaların olumlu ve süratli şekilde sonuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Bütün gelişmeleri, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere heyetler arası görüşmelerde, heyet üyeleri dahil ABD tarafından hep olumlu yaklaşım gördük. Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin desteklemesini, katkılarını bekliyoruz."

'GÜÇLÜ TSK, GÜÇLÜ NATO, GÜÇLÜ İTTİFAK DEMEKTİR'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mücadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Hem terörle mücadele konusunda hem de NATO içindeki görevlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz konusunda, müttefiklerimizden, Silahlı Kuvvetlerimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. F16 konusu da bunun bir parçası. Diğer müttefiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptığımız çalışmalar var, fakat bazı tahditlerle karşılaşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli husus; güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar f16

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