Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili Fatma Betül Kaya'ya "burs" tepkisi

Son dakika haberi! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de katıldığı bir programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, sorular üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya hakkında İBB AK Parti yönetiminde iken Amerika'da okumak için aldığı ve geri ödemediği iddia edilen bursa ilgili başlatılan inceleme süreci hakkında da açıklama yaptı.

"NE İLGİM VAR NE BİLGİM"

İBB'nin öğrencilere burs verebileceğini söyleyen İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl burs verilir? Bu sene 53 bin kişiye verdiği gibi. Öğrenci başı 3 bin 200 TL. Bizden burs alan 53 bin kişinin tek bir kişisiyle dahi ne ilgim var, ne bilgim var.

Adını bile bilmiyorum. Vatandaşlar sisteme başvurur. Durumu uygunsa faydalanır. Hanımefendinin yaşını tam bilmiyorum. Ama burada onunla yaşıt, belki aynı dönemde okumuş, belki şu an basında görev yapan birçok insan olabilir.

Şu geçmez mi aklınızdan? ‘Ya benim de haberim olsaydı 100 bin dolar bursa hemen gider başvururdum. Hatta ben ondan daha hızlı koşarım. Ben ondan daha iyi bilirim. Ben ondan daha iyi bir öğrenciyim' diye aklınızdan geçmez mi? Geçer.

"HANGİ UNSUR VARSA AÇIĞA ÇIKARILACAK, HESABI SORULACAK"

Milletimizin parasını çarçur eden, kul hakkı yiyen, hangi unsur varsa açığa çıkarılacak, hesabı sorulacak. Var mıdır başka? Vardır. Hepsi yavaş yavaş gündeme alınıyor. Soruşturmaları yapılıyor. Öyle kibirli kibirli konuşacaksınız.

"HERKESE ÇAMUR ATACAKSINIZ AMA HAYATINIZ PİSLİK İÇİNDE OLACAK"

Öyle kibirli kibirli konuşacaksınız, ahlaki hiçbir değeri önünüze koymadan herkese çamur atacaksınız ama hayatınız pislik içinde olacak. Bunlara müsamaha göstermeyeceğiz. Devamı gelecek.

"ONUN DA HESABI SORULACAK"

Geçmişte yapılan bütün hatalarla, kusurlarla ilgili hukuki süreçler, engellenmemize rağmen açtığımız dosyaları ve davaları elimizden almalarına rağmen günü geldiğinde o eksikler giderilecek.

Onun da hesabı sorulacak. Engelleyenler dahil. Allah her kulu, kul hakkı yemekten korusun. Pervasızca memleketin bütün kaynaklarını bu şekilde kullanan akla karşıdır; bugünkü yönetimin duruşu ve yürüyüşü."

