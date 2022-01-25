Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'balıkçı' eleştirilere sert tepki! "Hazımsızlıkları öyle bir noktaya geldi ki..."

Son dakika haberi! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından hakkında çıkan İstanbul'da karla mücadele sırasında balık restoranında yemek yediğiyle ilgili haberlere çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu açıklamasında, "19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur." ifadelerini kullandı.

"KAR YAĞIŞI SADECE İSTANBUL'U DEĞİL TÜM TÜRKİYE'Yİ ETKİLEDİ"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

"1 SAATLİK YEMEK MOLAM BİLE KONUŞULUR OLDU"

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

"NEDEN GÜNDEM YAPILMAYA ÇALIŞILDIĞI MALUMDUR"

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."

Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 25, 2022



