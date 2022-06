Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iddialı sözler! Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; halkın gönlüne girmek istediğini dile getirirken 'İktidar el değiştirmeden bu işler asla düzelmez. Biz ne yapacağız? Gideceğiz ve Ankara'yı teslim alacağız' diyerek seçimler öncesinde mesaj verdi. İmamoğlu ayırca hizmeti eşit şekilde yapmak istediklerini de belirtti.

İşte Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken sözleri...

"Biz bu yaşadıklarımızdan ne çıkardık? Ben de beş yıl boyunca Beylikdüzü'nde çok şey yaşadım. Bugün geldiğimiz noktada gülümseyerek anlatıyorum çünkü benim kalbimde hissettiğim duygu hizmeti eşit yerine getirme arzusu. Bu hareketleri yapanları olabildiğince mahçup etmek istiyorum.

İstanbul'un 39 ilçesinde elbette benimle aynı siyasi partinin temsilcisi var. Diğer ilçelerde de pozitif ayrımcılık yaparak hizmet etmek istiyorum. Halkın gönlüne girmek istiyorum. Çocukların yaz spor okuluna gitmesi için çalışıyoruz. Gürpınar Stadyumu'nu halkımıza armağan etmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz.

SON DAKİKA: 'İSTANBUL VALİSİNE ŞİKAYET EDİYORUM, VAZGEÇİN!'

Mahkemenin yetkisine rağmen burayı teslim almamızı engelliyorlar. İstanbul Milli Emlak Müdürlüğü, kimi şikayet ediyorum? İstanbul Valisi Yerlikaya'ya şikayet ediyorum. Bakanlığı şikayet ediyorum bu yanlıştan vazgeçin.

'BİZ GİDİP ANKARA'YI TESLİM ALACAĞIZ!'

Biz ne yapacağız? Gidip Ankara'yı teslim alacağız. Bu işler başka türlü düzelmez. İktidar el değiştirmeden bu işler asla düzelmez. Milletimizin huzur içinde barış içinde hizmet alabilmesi için gece gündüz çalışacağız."

EKREM İMAMOĞLU: 'GÖREVE GELİR GELMEZ BUNU NASIL BERTARAF EDERİZ DEDİK'

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın projeye ilişkin olarak verdiği teknik bilgilerin ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Burada İstanbul’da, Büyükçekmece’de çok değerli bir hizmetin başlangıcındayız. Aynı hizmeti İstanbul’un her noktasında yapıyoruz. Şehrin birçok noktasında her yağmurda 21. Yüzyılda dünya kenti İstanbul’a yakışmayan görüntüleri yaşadığımızı biliyoruz. Geçmişte sadece şahitlik etmedik. Aynı zamanda ne yazık ki can kaybı yaşadık. Mal kaybı yaşadık. Bu bakımdan İstanbul’a göreve gelir gelmez İSKİ yönetimiyle beraber konuların başında bu görüntüyü nasıl bertaraf ederiz dedik. 100’e yakın noktada sel noktası tespit ettik." ifadelerini kullandı.