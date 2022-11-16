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  4. Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

16.11.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de yayınlanan 'Olaylar ve Görüşler' programına konuk oluyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TAKSİM'DEKİ TERÖR SALDIRISI

Her şeyden önce başımız sağ olsun. Dönem dönem terör saldırıları ülkemizde canımızı çok yaktı. Bu terör saldırılarında sadece vatandaşlarımızı kaybetmedik, bazen ülkemizi ziyaret edenlerin de hayatını kaybettiği saldırılar oldu. Terörün ülkesi, şehri yok. Bütün dünyanın teröre karşı tek vücut olması vazgeçilmez bir prensip olmalı. İki vatandaşımızın Ayazağa'da cenazesine katıldım, çok acı bir şey. Saldırıdan 1 saat sonra oradaydım. Yaralılarımızı da ziyaret ettim. Tümüne şifa diliyorum. Terörü ve terör örgütlerini şiddetle kınıyoruz. En çok sinir olduğum şey bu tür saldırılarda terör istismarı. Tümüne şiddetle karşı duruşumuzu ifade etmek isterim. Ne yazık ki New York Times'ta çıkan haber can sıkıcıydı. Hoşuma gitmedi. Onlarca şehrin belediye başkanlarının destek mesajlarını benimle paylaşması kıymetliydi.

İSTİKLAL'DEKİ AĞAÇLARIN KALDIRILMASI

Bu konuda şimdi konuşmayacağım. Bu kriz anlarının partisi yok. Şu anda tek söyleyeceğim valilik bir karar verdi, kaldırılmasını istedi biz de kaldırdık. Ağaçları koruma altına aldık. Başka yerlere dikiyoruz. Bunu zamanı geldiğinde konuşuruz.

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Ekrem İmamoğlu istanbul büyükşehir belediye başkanı

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