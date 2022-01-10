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  4. Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a tepki: Yazıklar olsun!

Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a tepki: Yazıklar olsun!

10.01.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından Esenyurt'ta yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Çataklı açıklamasında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaşımına da tepki göstererek, "Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Son dakika! İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'a tepki: Yazıklar olsun!

Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Esenyurt'ta yaşanan gerginlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ'ın açıklamasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da sosyal medya hesabından cevap verdi.

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"TÜM SIĞINMACILARI ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERECEĞİZ"

Özdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt'ta Türk halkıyla Suriyeliler arasında cereyan eden ve her türlü provokasyona açık olan olaylardan milletimizin uzak durmasını rica ediyorum. Zafer Partisi olarak kimsenin burnu kanamadan tüm sığınmacıları ülkelerine geri göndereceğimiz sözünü bir kez daha yineliyorum." ifadelerini kullandı.

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"SORUMLULAR GÖZALTINA ALINDI"

Özdağ'ın açıklamasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Çataklı açıklamasında olayın Filistinli bir kişiyle yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Esenyurt’ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!"

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Anahtar Kelimeler:
suriye Esenyurt
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