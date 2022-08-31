SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Af gelecek mi?' sorusuna böyle yanıt verdi! MHP'nin af için çalıştığı iddiası...

Son dakika haberi: Ankara'da basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Soylu, Thodex vurgununu gerçekleştiren ve Ankara'da yakalanan Faruk Fatih Özer ve af konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Soylu, Özer'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili soruyu yanıtlarken MHP'nin af için çalışmalar yürüttüğü yönündeki iddiaya da cevap verdi.

SOYLU YANITLADI! THODEX CEO'SU ÖZER NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Bakan Soylu, Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye ne zaman iade edileceğiyle ilgili "Oradaki mahkeme sürecine göre süre belli olacak. İki arkadaşımız orada. Bugüne kadar bize yardımcı olan bir ülke Arnavutluk." dedi.

MHP'NİN AF ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜĞÜ İDDİALARI

Bir basın mensubu sorusunda MHP'nin afla ilgili çalışmalar yaptığı iddialarına yer verdi. İçişleri Bakanı Soylu; 'Af konusuyla ilgili benim bir bilgim yok. Aile içi şiddetle ilgili değerlendirme toplantısı vardı.' dedi. Soylu sözlerine şunları ekledi:

"Biz olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için kanunlar önemli. Hak ve haksızlık önemli. Kanunda yazanları gerçekleştiriyoruz. Keşke kimse suç işlemese böyle bir dünyayı hepimiz isteriz. Dünyanın her yerinde suç işleniyor."

