Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Uçakla sınır dışı edildi

İşte Soylu’nun sözlerinden satır başları:
Avrupa’da da Türkiye’de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.
Ara bölgede kalan bir ABD’li uçakla ABD’ye sınır dışı edildi.
Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.
Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz.
Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır.
İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.