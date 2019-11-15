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Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Uçakla sınır dışı edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 16:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ara bölgede bekleyen DEAŞ'lı teröriste ilişkin, ''Biraz önce uçakla sınır dışı edildi'' dedi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Uçakla sınır dışı edildi

İşte Soylu’nun sözlerinden satır başları:

YAKALANAN KRİTİK İSİM

Avrupa’da da Türkiye’de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor.

İADE EDİLEN DEAŞ’LI TERÖRİSTLER

Ara bölgede kalan bir ABD’li uçakla ABD’ye sınır dışı edildi.

Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi.

ÖLÜ BULUNAN İNGİLİZ AJAN

Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz.

Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır.

İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu DEAŞ Sınır Dışı

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