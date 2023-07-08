Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 Temmuz'da Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi." ifadelerini kullandı.
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