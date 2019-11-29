Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, "Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn, Bel\u00e7ika uyruklu 2 YTS \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...Bu saat stresi engelliyor!AFAD\u2019dan kimyasal tehdit tabikat\u0131E\u015fi ve kay\u0131nbiraderini \u00f6ld\u00fcren san\u0131\u011f\u0131n yarg\u0131lanmas\u0131na devam edildi
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