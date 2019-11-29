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Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 17:20 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 2 yabancı teröristin daha ülkelerine teslim edildiğini açıkladı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığı, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir." açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
yabancı terörist İçişleri Bakanlığı

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