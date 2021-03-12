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Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı

12.03.2021 19:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist yakalandı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapan ve bombalı eylem hazırlığında olan PYD/YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Suruç ilçesinde durumundan şüphelenilen 4 kişi durduruldu.

Söz konusu 4 şüphelinin illegal yollardan Türkiye'ye geçtiği tespit edilirken, bu kişilerden birinin ise PYD/YPG terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

HEPSİ USB'DEN ÇIKTI

Teröristin çantasında yapılan aramada 100 el yapımı, 2 fabrika yapımı fünye ile 1 USB bellek ele geçirildi.

Belleğin incelenmesi sonucunda ise Şanlıurfa-Adıyaman kara yolundaki taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilo patlamaya hazır el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. (AA)
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