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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 operasyonu başladı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 operasyonu başladı

17.01.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Batman’da Eren Kış-15 Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının katıldığı operasyonda 1440 personel görev alıyor.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Kış-15 operasyonu başladı

Son dakika: Batman'da Eren Kış-15 Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan operasyonu başladı. Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının yer aldığı 1440 personel yer alırken, ayrıntıları İçişleri Bakanlığı paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Halen kış üstlenmesindeki teröristleri ARA-BUL-YOK ET taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Batman İlinde “EREN KIŞ-15 BATMAN-ZORİ ŞEHİT JANDARMA ER FATİH TEKDOĞAN” Operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1440) personel [(93) operasyonel tim] görev alıyor.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

dada

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Batman
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