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  4. Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri için önemli gelişme

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri için önemli gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 20:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri için önemli gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri; öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile yapılıyor" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Vakıfbank Halkbank

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