HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı yazısı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı yazısı

28.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile uyarı yazısı gönderdi. Yazıda yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile uyarı yazısı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine uyarı yazısı göndererek yoğun kar yağışı görülen bölgelerde havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

"AFET VE ACİL DURUM OLAYLARI YAŞANABİLİR"

81 valiliğe gönderilen yazıda ülke genelinde havaların ısınmasıyla dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karın ani ve hızlı erimesi sonucu akarsu debilerinde artış olabileceği bildirildi.

Bu nedenle sel, taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği, afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceği kaydedilen yazıda muhtemel jeolojik ve meteorolojik afet ve acil durumlar öncesinde hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.

Hazırlık, risk azaltma ve önleme çalışmalarının koordinasyonunun valiliklerin il afet ve acil durum müdürlüklerince yürütüleceği belirtilerek, yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

"Tüm illerde merkez ve kırsal mahalleler/köyler ile orman alanlarını kapsayacak şekilde il genelinde duyarlı ve tehlikeli bölgeler tespit edilerek önlemler belirlenecek.

Risk tespit edilen yerlerde ilgili kurum, kuruluş, belediye, muhtar, köy koruyucuları ve vatandaşlar, muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilecek.

Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar daha dikkatli olmaları hususunda uyarılacak.

"İVEDİ ŞEKİLDE AFAD'A BİLGİ VERİLECEK"

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinde kaya temelin derin ve eğimin olduğu alanlarda ikamet eden vatandaşlar risklere karşı uyarılırken ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında oluşan çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD'a bildirmeleri istenecek.

Eğitim/öğretim kurumları, turizm merkezleri, kara yolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve altyapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmeleri sorumlu birimler tarafından yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.

Tehlikelerin gerçekleşmesi durumunda hizmetine ihtiyaç duyulabilecek ve müdahale için yeterli ekipmana sahip kamu kurum kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının taşıt, iş makinesi, makine donanımı ile ilgili personeli belirlenerek 'Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi'ne veri girişi bu ay sonuna kadar tamamlanacak.

Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetleri, 'Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'ne ve Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre yürütülecek.

Ayrıca çığ tehlikesine maruz kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan illerde İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan 'Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi'ne uygun hareket edilecek."

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
28 Mart Pazartesi deprem mi oldu?28 Mart Pazartesi deprem mi oldu?
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yokÇorumlu çiftçi tarlasını sürerken buldu! Dünyada eşi benzeri yok
Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntülerÇeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyenlere kötü haber! Zam dalgası yüzde 5 ile başladı: Kademeli olarak...

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Her şey kuzuların yarı fiyatına satılmasıyla başladı...

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Ölü ve çok sayıda yaralı var

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı

'Elleri bağlı Rus askerlerine ateş açıldı' iddiası olay yarattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.