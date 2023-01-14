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  4. SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığınca "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığınca "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı

14.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 840 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı.

SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığınca "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-21 (Diyarbakır-Lice-Akçabudak) Şehit J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik" operasyonu başlatıldı.

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JÖH, PÖH, JANDARMA KOMANDA VE GÜVENLİK KORUCU TİMLERİNDEN OLUŞAN 840 PERSONEL, 56 OPERASYONEL TİM

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 840 personel, 56 operasyonel tim görev alıyor.

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5 SIĞINAK TESPİT EDİLDİ

Operasyonun ilk gününde; nokta istihbaratına dayalı olarak Diyabakır-Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi.

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Sığınaklar içerisinde; 1 adet EYP düzeneği, 1 adet 4’lü pil bloğu, 3 adet tüp, 145 kilogram toz esrar ve 45 kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi.

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Ele geçirilen malzemeler imha edilerek, barınaklar kullanılamaz hale getirildi. (İHA)

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Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı Eren Abluka Sonbahar Kış-20 operasyonu başlatıldı

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