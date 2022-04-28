Son dakika: İçişleri duyurdu! Mersin'de bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak amacıyla yürütülen Pençe-Kilit operasyonu sürüyor. Operasyonda 60'a yakın terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak ise operasyona misilleme yapmak amacıyla bombalı saldırı hazırlığında olan teröristler yakalandı. Mersin'de yakalanan teröristlerin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamayı İçişleri Bakanlığı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mersin İl Jandarma Komutanlığınca, 27 Nisan 2022 tarihinde Mersin Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde, PKK-KCK Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine yönelik yürütülen Pençe-Kilit operasyonuna misilleme yapmak amacıyla, EYP düzenekli bombalı eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen 6 terörist, eş zamanlı operasyonla kaldıkları ikametlerde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

