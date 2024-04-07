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  4. SON DAKİKA | İddialar gündem olmuştu! YÖK'ten yatay geçiş ve özel öğrencilik açıklaması geldi

SON DAKİKA | İddialar gündem olmuştu! YÖK'ten yatay geçiş ve özel öğrencilik açıklaması geldi

07.04.2024 10:15
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Son dakika haberi: YÖK, bazı basın ve yayın organlarında, Yükseköğretim Kurulu'nun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialara yanıt verdi. YÖK'ün açıklamasındaki özel öğrencilik detayı dikkat çekti.

SON DAKİKA | İddialar gündem olmuştu! YÖK'ten yatay geçiş ve özel öğrencilik açıklaması geldi

Son dakika haberine göre YÖK, Yükseköğretim Kurulu'nun Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddiaları yanıtladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, YÖK'ün Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddianın asılsız olduğu belirtildi.

YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Daha önce Ukrayna krizinde olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan ‘özel öğrencilik’ imkanı tanınmıştır. Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir. Bilinmelidir ki savaş mağduru misafir öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır."

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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YÖK yatay geçiş son dakika
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