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  4. SON DAKİKA | İkinci tur ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi! Faik Öztrak saat 19.00'u işaret etti

SON DAKİKA | İkinci tur ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi! Faik Öztrak saat 19.00'u işaret etti

28.05.2023 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye ikinci tur için bugün sandık başına gitti. Oy sayımına geçilirken CHP'den ilk açıklama Sözcü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrak yaptığı açıklamada "Milletimiz, saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin. Birleşe birleşe bugüne geldik, bugün hep birlikte kazanacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA | İkinci tur ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi! Faik Öztrak saat 19.00'u işaret etti

Türkiye, bugün ikinci tur seçimleri için sandık başına gitti. Saat 17'de sandıkların kapanması sonrasında oy sayma işlemine geçildi. CHP'den seçimlerle ilgili ilk açıklama CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

"ISLAK İMZALI TUTANAKLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Sandık başına giden ve bu seçimi bir demokrasi şenliğine çeviren tüm vatandaşlara teşekkür ettiklerini belirten Öztrak, "Şimdi seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

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Mevcut ve önceki dönem milletvekilleri başta olmak üzere tüm CHP örgütlerinin seçim bölgelerinde görevlerinin başında olduklarını vurgulayan Öztrak, kendilerinin de parti genel merkezinde kurdukları veri sistemiyle sandık sonuçlarını takip ettiklerini söyledi.

"ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLÜYORUM"

Faik Öztrak, "Üstüne basa basa söylüyorum, milletimizin iradesini sonuna kadar koruyacağız ve kazanacağız." değerlendirmesini yaptı.

"MİLLETİMİZ SAAT 19.00'DA YAPACAĞIMIZ AÇIKLAMAYI BEKLESİN"

Sadece iki adayın oylandığı için sonuçların bu akşam hızla belli olacağını dile getiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini layıkıyla yapmaya davet ediyoruz. Sandık görevlilerimize ve müşahit arkadaşlarımıza, özellikle görevlerini bir kere daha hatırlatmak istiyorum, sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzlükleri takip edip önleyeceksiniz. Islak imzalı tutanakların seçim kurullarına güvenle ulaşmasını sağlayacaksınız. Birleştirme tutanaklarını takip edeceksiniz ve ıslak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız. Bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız. Ayrıca buradan net bir uyarıda bulunuyoruz, sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldubitti yaratmasın. Balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın.

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Milletimiz, saat 19.00'da yapacağımız açıklamayı beklesin. Görevlilerimiz ve vatandaşlarımız sandıkları korumaya devam etsin. Birleşe birleşe bugüne geldik, bugün hep birlikte kazanacağız. Demokrasi kazanacak, 'Yandaşımın değil, vatandaşımın refahı' diyenler kazanacak. Cumhuriyetin 2. yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz."amayı beklesin. Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu bittiye kalkışmasın. Kimse balkon konuşması yapmasın."

Kaynak: AA


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seçim Faik Öztrak CHP

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