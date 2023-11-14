Son dakika | İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alan MHP lideri Bahçeli: "Onu evine göndereceğiz"

Yerel seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa veya sürprize bırakmayacağız. Küresel sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını hem öğreteceğiz hem göstereceğiz. Ara sıra keyfi yeterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HEDEP yönetimindeki diğer büyükşehir ve il belediyelerini Cumhur'un iradesiyle birleştireceğiz.