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Peş peşe istifalar sonrası İYİ Parti için "Dağılıyor" yorumu: 'MHP' iddiası çok konuşulur! "İmamoğlu'nun ışıltısı, Yavaş'ın cazibesi"

14.11.2023 07:50 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'deki değişimi yorumlarken "Bizim için bir şey değişmedi" demesi ittifak kapısını kapattığı şeklinde yorumlandı. Bu sırada partiden son dönemde peş peşe istifa haberleri geldi. İstifaların akıbetiyle ilgili ses getirecek bir yorum ortaya atıldı. Gazeteci İsmail Saymaz İYİ Parti'nin dağılabileceğini, Akşener'in koltuğunda oturmasının zorlaşabileceğini ifade ederken MHP iddiaları dikkat çekti.

Peş peşe istifalar sonrası İYİ Parti için "Dağılıyor" yorumu: 'MHP' iddiası çok konuşulur! "İmamoğlu'nun ışıltısı, Yavaş'ın cazibesi"

Yerel seçimler yaklaşırken siyaset sahnesindeki hareketlilik de günden güne artıyor. CHP liderliğini Özgür Özel'in devralmasının seçimlere yansıması merak edilirken 2023 seçimlerindeki ittifak ortağı İYİ Parti'de ise üst üste istifalar yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV ekranında İYİ Parti'deki gelişmeleri değerlendirirken Akşener ile Bahçeli'nin Anıtkabir'de bir arada poz vermesine ilişkin de çarpıcı bir göndermede bulundu.

"İYİ PARTİ'NİN RÜŞDÜNÜ İSPAT EDECEĞİ SEÇİM BU DEĞİL"

Partinin Ankara ve Sakarya teşkilatlarından isimlerin yanı sıra Bahadır Erdem ve Durmuş Yılmaz'ın istifalarını anımsatan Saymaz şöyle devam etti:
"Bunu istifalar takip edecek. Bunlar niye istifa ediyorlar? Bahadır Erdem diyor ki 'Biz ortaklaşmalıydık, İstanbul ve Ankara'da millet iş birliği yapmalı.' Bahadır Erdem'in çizgisi İYİ Parti seçmeninin dikkate değer bir bölümünün hak verdiği çizgi. Akşener'in kendi siyasi partisinin rüşdünü ispat edeceği seçim bu seçim değil. 14 Mayıs'ta yapabilirdi. İYİ Parti ortaya yerel yönetim başarısı koymuş bir parti değil."

"YAVAŞ'IN CAZİBESİ, İMAMOĞLU'NUN IŞILTISI; İYİ PARTİ ANCA KAYBETTİRİR"

"Ankara ve İstanbul İYİ Parti'nin çok oy aldığı yerler. Ankara ve İstanbul'da kime aday gösterirse göstersin, seçmen AK Parti'nin adayının karşısında kim var ve en çok güçlü kim diye bakacak. Bu şehirlerde Mansur Yavaş'ın cazibesi ve Ekrem İmamoğlu'nun ışıltısı karşısında İYİ Parti'nin çıkaracağı aday ancak kaybettirecek kadar oy alabilir.

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"İYİ PARTİ DAĞILIR, SEÇMENİ BAŞKA PARTİLERE GÖZ DİKER"

Kaybettirmenin faturasını göğüslemek bir yana, ondan daha fazlası İYİ Parti'yi yüzde 7'nin altına düşme riski bekliyor. Eğer yüzde 5'e kadar gerilerse İYİ Parti dağılır. Meral Akşener'in İYİ Parti'yi tutması, belki koltuğunda oturması da zorlaşabilir. Yüzde 5'lik bir partinin seçmeni gözünü başka partilere dikebilir.

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"MHP İLE YAKINLAŞMAYI KENDİLİĞİNDEN GETİREBİLİR"

Yerel seçimde böyle bir tablo olursa İYİ Parti'den MHP'ye yol olur. En son Anıtkabir'den çıkışta Meral Akşener'in Devlet Bahçeli'ye bu kadar yakın davranmış olması ve en son grup toplantısında Meral Akşener'in sağcılık vurgusunun bu kadar çok yükseltmiş olması İYİ Parti'de MHP ile yakınlaşmayı kendiliğinden getirebilir. Meral Akşener'in 'CHP ile ortak aday çıkaralım' diyenlere kızgınlığı artıyor ve bu, partisini çatlatabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Meral Akşener İYİ Parti
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