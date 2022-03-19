Son dakika: İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: En yoğun kar bugün yağacak

Son dakika haberi: İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı etkisini artırıyor. Günler öncesinden yapılan uyarılarla birlikte başlayan kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü. İstanbullulara yapılan uyarılara bir yenisi de bugün eklendi. İBB Başkanı İmamoğlu, en yoğun kar yağışının bugün yaşanacağını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan canlı yayını paylaşan İmamoğlu, "Bugün kar yağışının en yoğun yaşanacağı gün. İBB olarak sahadayız" notunu düştü.

Kar yağışının dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaştığını ifade eden İmamoğlu, İstanbul'un genelinde anlık yağışlarla görüş mesafesinin azalabileceğini belirtti. İBB Başkanı, yurttaşlara toplu taşıma kullanma ve tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu.

"Sokak canlıları için besleyici kuru mama dağıtımımızda 657 noktada devam ediyor" diyen İmamoğlu, kar yağışı üzerine önlemlerin alındığını belirtti.

İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Bazı noktalarda bir iki kaza özellikle TEM üzerinde gelen bir ufak kaza oluştu. Onun dışında trafikte birkaç müdahalemizin olduğunu da ifade edelim. Son olarak hafızalarda o kalsın, kar yağışı devam ediyor. Tedbirlerimizi almaya devam etmek durumundayız. Yarın öğleden sonraya kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek.

