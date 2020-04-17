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Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 847 artarak 14 bin 576'ya yükseldi.

Son dakika: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 847 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 13 bin 729'dan 14 bin 576'a çıkarken, vaka sayısı 5 bin 599 artarak 108 bin 692 oldu.

Son 24 saatte 13 bin 943 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 341 bin 551'e, tekrarla birlikte toplam test sayısı 438 bin 991'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, hastalık belirtisi göstermeden test yaptırabilecekler listesinin polisler, itfaiye erleri, hapishane görevlileri, yargı mensupları, İş ve Emeklilik Bakanlığı çalışanları ile kritik yerel yönetim personelini içerecek şekilde genişletileceğini söyledi.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. Dün süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.

Kaynak: AA

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