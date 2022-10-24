Son Dakika: Liz Truss'ın istifasının ardından İngiltere'de yeni başbakan belli oldu! İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak kimdir?

Son dakika haberine göre İngiltere'de bir süredir devam eden siyasi krizde düğüm çözülmüş oldu. Başbakanlık koltuğunda oturan Liz Truss'ın istifasının ardından yerine kimin geçeceği tüm dünyada merak edilmişti. Çok sayıda kişinin ismi geçerken özellikle bir kişi öne çıkıyordu. İngiltere'de beklentiler gerçekleşti ve yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ülkede 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, liderlik yarışını kazandı. Özellikle eski Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderlik yarışından çekilmesi Sunak'ın önünü açtı. Muhafazakar Parti'de iki adayın çekilmesiyle Sunak yeni başbakan oldu. Johnson, konuyla ilgili açıklamasında "Doğru zaman olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Johnson, 2024 seçimleri için adaylık sinyali de vermişti.

Öte yandan Sunak'ın en yakın rakibi olan Penny Mordaunt da milletvekillerinden yeterli desteği toplayamayınca adaylıktan çekildi. Sunak'ın rakibi Penny Mordount, Twitter'dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak'ı desteklediğini duyurdu. Mordaunt da gerekli desteği bulamadığı için yarıştan çekildiğinden Rishi Sunak, Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve İngiltere'nin başbakanı ilan edildi.

Mordount, "Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak'a tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak İngiltere'nin eski Maliye Bakanı'ydı. Dönemin Maliye Bakanı olan Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiği duyurmuştu. Sunak, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 7 Temmuz'da parti liderliğinden istifasının ardından da liderlik yarışı için adaylığını koymuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

LIZ TRUSS'IN İSTİFASI

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini duyurmuştu.

