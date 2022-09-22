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Son Dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Çok sayıda kullanıcı sorun yaşıyor

22.09.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bazı kullanıcılar sosyal medya platformu Instagram ile ilgili sorun yaşıyor. Bu nedenle "Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kullanıcıların bir kısmı "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşılaşırken bir kısmı ise profiline giremediğini belirtti. Peki, Instagram neden açılmıyor? İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor? Çok sayıda kullanıcı sorun yaşıyor

Son dakika haberi: "Instagram çöktü mü?" sorusunun cevabı son dakikalarda çok sayıda kullanıcı tarafından araştırılıyor. Kısa bir süre önce Instagram'a girmek isteyen bazı kullanıcılar hatayla karşılaştı. Peki, Instagram neden açılmıyor? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

"AKIŞ YENİLENEMEDİ" HATASI

Instagram'a giriş yapan bazı kullanıcılar "Akış yenilenemedi" hatasıyla karşı karşıya kaldı. Akışlarında yeni gönderileri göremeyen kullanıcıların yanı sıra profil sayfasına giriş yapamayan kullanıcıların olduğu da görüldü. Öte yandan bazı kullanıcılar ise Instagram'ın kendilerini direkt olarak uygulamadan attığını belirtti.

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Yaşanan bu sorunla ilgili Instagram'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Downdetector'un verilerine göre, kullanıcı raporları da Instagram'da problemlerin olduğunu işaret ediyor.

İşte rapor edilen kesintiler:

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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