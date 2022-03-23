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Son dakika: Instagram ve Facebook çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor!

23.03.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Global kaynaklı sorunlar nedeniyle Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar "Instagram ve Facebook çöktü mü?" diye merak ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Instagram ve Facebook çöktü mü? Erişim sorunu yaşanıyor!

Son dakika... Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunların yaşandığını bildirdi.

GLOBAL KAYNAKLI SORUN YAŞANIYOR

Bakan Yardımcı Sayan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
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