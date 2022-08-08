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Son dakika: İptal edilen KPSS'de yeni tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu

08.08.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS, geçtiğimiz günlerde soruların sızdırıldığı iddiası sonrası iptal edilmiş, yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni takvimin yakında açıklanacağını duyurmuştu. ÖSYM'den yapılan açıklamada iptal edilen KPSS sınavının yeni tarihi bildirildi.

Son dakika: İptal edilen KPSS'de yeni tarih belli oldu! ÖSYM duyurdu

Son dakika haberi: İptal edilen KPSS'de yeni tarih belli oldu! ÖSYM'nin açıklamasına göre 2022-KPSS Lisans Sınavı’nın Genel Yetenek oturumu 18 Eylül, Alan Bilgisi oturumu ise 24-25 Eylül’de yapılacak.

SINAVIN İPTAL EDİLME SÜRECİ

KPSS'nin 31 Temmuz'daki oturumlarındaki bazı soruların daha önceden başka bir yayınevinin deneme kitapçığında yer aldığının ortaya çıkması üzerine Prof. Dr. Halis Aygün ÖSYM Başkanlığı görevinden alınmış, yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy özür dileyerek 31 Temmuz'daki oturumların iptal edildiğini, gelecek oturumların ise ertelendiğini duyurmuştu.

İŞTE YENİ SINAV TARİHLERİ

ÖSYM, yeni sınav takvimini açıkladı. Buna göre, Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

2022 ÖSYM Sınav Takviminde yer alan diğer sınavların tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

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