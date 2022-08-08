SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu KPSS skandalında ikinci perde! Çok konuşulacak iddia: 'Operasyon orada yapıldı'

Son dakika haberi: KPSS sorularının sızdırıldığını ortaya çıkmasından sonra bu skandalın hangi yöntemlerle hayata geçirildiği de araştırılıyor. Ertelenen alan bilgisi sınavları da incelemeye alındı. İlgili sınav kitapçıklarının hazır olduğu, bunlarda da çıkmış soruların olup olmadığına bakılacak.

SON DAKİKA: KPSS'DE SINAVLARA SORU HAZIRLAYAN HOCALAR DA İNCELENECEK!

Yeni Şafak'ın haberine göre iptal edilen KPSS'de soruların sızdırılmasıyla birlikte testleri hazırlayan hocalar da incelemeden geçecek. Önümüzdeki sınavlar için de tedbirler alınacak. Soru havuzuna çekidüzen verilecek. Devlet Denetleme Kurulu da raporunda soru havuzunun revize edilmesi gerektiğini belirtti.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: O SORULARI AKILLARINDA MI TUTTULAR?

KPSS sınavının iptaline neden olan o soruları soru havuzuna sokan hocaların bunu nasıl yaptıkları da araştırılıyor. Hocaların, soru kampına girerken yanlarında hiçbir ekipman, malzeme getirmelerine müsaade edilmiyor. Hocaların soruları akıllarında tutarak bilgisayar ortamına aktarmış olabilecekleri değerlendiriliyor.



