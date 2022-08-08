HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu KPSS skandalında ikinci perde! Çok konuşulacak iddia: 'Operasyon orada yapıldı'

SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu KPSS skandalında ikinci perde! Çok konuşulacak iddia: 'Operasyon orada yapıldı'

08.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin gündeminde yer alan KPSS skandalından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dün ve önceki gün de yapılması planlanan ancak kopya nedeniyle iptal edilen sınavların da kitapçıkları incelenecek. KPSS'de ortaya çıkan soru sızıntılarının çıkmış sorular olup olmadığına bakılacak. Öte yandan sınavlarda soruları hazırlayan hocalar da yakın takipte! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu KPSS skandalında ikinci perde! Çok konuşulacak iddia: 'Operasyon orada yapıldı'

Son dakika haberi: KPSS sorularının sızdırıldığını ortaya çıkmasından sonra bu skandalın hangi yöntemlerle hayata geçirildiği de araştırılıyor. Ertelenen alan bilgisi sınavları da incelemeye alındı. İlgili sınav kitapçıklarının hazır olduğu, bunlarda da çıkmış soruların olup olmadığına bakılacak.

SON DAKİKA: KPSS'DE SINAVLARA SORU HAZIRLAYAN HOCALAR DA İNCELENECEK!

Yeni Şafak'ın haberine göre iptal edilen KPSS'de soruların sızdırılmasıyla birlikte testleri hazırlayan hocalar da incelemeden geçecek. Önümüzdeki sınavlar için de tedbirler alınacak. Soru havuzuna çekidüzen verilecek. Devlet Denetleme Kurulu da raporunda soru havuzunun revize edilmesi gerektiğini belirtti.

41

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: O SORULARI AKILLARINDA MI TUTTULAR?

KPSS sınavının iptaline neden olan o soruları soru havuzuna sokan hocaların bunu nasıl yaptıkları da araştırılıyor. Hocaların, soru kampına girerken yanlarında hiçbir ekipman, malzeme getirmelerine müsaade edilmiyor. Hocaların soruları akıllarında tutarak bilgisayar ortamına aktarmış olabilecekleri değerlendiriliyor.

Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darbedildi! Denize kaçtı, boğulma tehlikesi yaşadıPlajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 kişi darbedildi! Denize kaçtı, boğulma tehlikesi yaşadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibus takla attı! 16 kişi yaralandıMinibus takla attı! 16 kişi yaralandı
Otoyolda akılalmaz olay! Taş yüklü tır, yolun kenarında duran konvoya çarptı: Kazada yaralanmayanlar kemerle tır sürücüsüne saldırdıOtoyolda akılalmaz olay! Taş yüklü tır, yolun kenarında duran konvoya çarptı: Kazada yaralanmayanlar kemerle tır sürücüsüne saldırdı
2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"
Anahtar Kelimeler:
KPSS son dakika haberi kpss soruları ve cevapları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"

Kılıçdaroğlu öğretmenlere seslendi! "Bu sınava girmeyin"

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Yer: İstanbul! Önce ateşe verdiler sonra silah sesleri duyuldu

Yer: İstanbul! Önce ateşe verdiler sonra silah sesleri duyuldu

Aile dehşeti! Bıçaklanan baba öldü, biri 15 yaşındaki iki çocuğu ve eşi tutuklandı

Aile dehşeti! Bıçaklanan baba öldü, biri 15 yaşındaki iki çocuğu ve eşi tutuklandı

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Çıplak pozlardan sonra 2 oğlu da flaş bir karar aldı

Muslera'dan korktu, penaltıyı kaçırdı!

Muslera'dan korktu, penaltıyı kaçırdı!

İlginizi Çekebilir

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Yeryüzünde cehennem! 10 gün evinin çatı katında saklanıp...

Yeryüzünde cehennem! 10 gün evinin çatı katında saklanıp...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.