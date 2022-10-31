Son dakika | İptal edilen KPSS ile ilgili yeni gelişme: Sınav soruları sızdırıldı mı? Ön raporda dikkat çeken detay!

Son dakika haberi: 31 Temmuz'daki KPSS oturumlarında yer alan bazı soruların bir yayınevi tarafından daha önceden yayımlandığı iddialarının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün, görevden alınmış, sınav da iptal edilmişti. Ön raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. Raporda sınav sorularının sızdığı yönünde herhangi bir tespitin yapılamadığı açıklaması yer aldı. Ayrıca

soruşturma kapsamında bazı kamu görevlileri için soruşturma izni verildiği, savcılığın, soruşturma izni verilmeyen kamu personeli için Danıştay’a itiraz ettiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

31 Temmuz 2022’de gerçekleştirilen KPSS’de çıkan soruların, sınav öncesinde bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Bunun ardından Devlet Denetleme Kurulu (DDK), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) yönelik iddialarla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, YÖK de idari soruşturma başlattı.

SORULARIN SIZDIRILDIĞI TESPİT EDİLMEDİ

Soruşturma neticesinde YÖK tarafından hazırlanan rapor, geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda, iddia edildiği gibi sınav sorularının daha önce sızdırıldığına yönelik bir tespitin yapılamadığının bilgisi yer aldı. Ancak savcılık sınavda çıkan 4 soru yönünden şaibe iddialarının ortaya çıkartılması için, dönemin ÖSYM başkanı ile sorumluları hakkında soruşturma izni talep etti.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

Bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilirken, bazı kamu görevlileri hakkında izin verilmediği öğrenildi. Savcılık, YÖK’ten gelen raporla birlikte, soruşturma çerçevesinde elde edilen tüm bilgileri bir dosya halinde Danıştay’a göndererek, bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etti.

(İHA)