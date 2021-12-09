Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu! Şehit askerlerin kimlikleri belli oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan MSB şunları ifade etti:

"3 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

1⃣ Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.https://t.co/zWSo3vVLkA pic.twitter.com/E7MXhggkF2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2021

2⃣ Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 9, 2021

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın (29) Denizli Yenişehir Mahallesi’nde yaşayan eşinin evine gelen Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve askeri yetkililer, acı haberi şehidin eşi Anna Sarı’ya verdi.

Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

İki çocuk babası Uzman Çavuş Sarı'nın bir süre önce Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığına tayininin çıktığı, eşiyle dün akşam telefonla görüştüğü öğrenildi.

Şehidin ailesi, cenaze töreninin düzenleneceği memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesine götürüldü.

ŞEHİT ÇELİK'İN ACI HABERİ YOZGAT'TAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik'in (23) Yozgat'ta yaşayan ailesine şehadet haberi ulaştı. Oğlunun şehadet haberi, ilçeye bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan annesi Dilber Kılavuz'a, Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Baba Şahin Çelik'in Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı, acı haber sonrası memleketine doğru yola çıktığı öğrenildi.

Bekar olan şehit Çelik'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

BİR ACI HABER DE İDLİB'DEN

Bugün bir acı haber daha Suriye'nin İdlib bölgesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, arazide kayarak düşen ve ağır yaralanan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Emre Ceylan'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.



