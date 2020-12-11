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  4. Son dakika: İran Büyükelçisi'ne tepki dile getirildi

Son dakika: İran Büyükelçisi'ne tepki dile getirildi

11.12.2020 22:13 | Son Güncelleme:
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Son dakika: İran Büyükelçisi'ne tepki dile getirildi

Dışişleri'ne çağrılan İran Büyükelçisi'ne Erdoğan'a yönelik iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi.

İDDİALAR TOPTAN REDDEDİLDİ

Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğinin altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILMIŞTI

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

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