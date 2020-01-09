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  4. Son dakika... İran’da düşen Ukrayna uçağının patlama görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika... İran’da düşen Ukrayna uçağının patlama görüntüleri ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... İran’da düşen Ukrayna uçağının patlama görüntüleri ortaya çıktı

İran’ın başkenti Tahran’da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yere çakıldıktan sonra patlama meydana geldi. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tahran’da dün İmam Hümeyni Havalimanı’ndan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu.

(İHA)

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