Son dakika | İşçiler göçük altında kaldı, can kayıpları var! Niğde'de patates deposunda çökme; Vali Çelik'ten açıklama geldi

Son dakika haberi: Facia haberi Niğde'nin Çarıklı köyünden geldi! Göçük haberi sonrası gözler yaralıların son durumlarına çevrildi.

BİR ANDA ÇÖKTÜ

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde meydana gelen olayda; yapımına devam edilen patates deposu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

CAN KAYIPLARI VAR

Geniş bir alanda meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybederken 3’ü ağır 4 işçide yaralandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans; AFAD, itfaiye, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken; toprak altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

DETAYLARI VALİ ÇELİK AÇIKLADI

Niğde Valisi Cahit Çelik faciayla ilgili Ahaber'e yaptığı açıklamada, "İçerde toplam 6 kişi vardı. Şu an hastanedeyim. Yaralılarla görüştüm. Yeraltı patates deposu yapıyorlar. Çökme olunca kaçmaya çalışıyorlar. Ama maalesef işçiler içeride kalıyor. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yüzeyle kazı yaptıkları alan arasında mesafe fazla olunca basınç nedeniyle çökme oluyor. Şu an göçük altında kimse yok." ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





