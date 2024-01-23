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  4. SON DAKİKA | İsmail Süner’in lideri olduğu suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon!

SON DAKİKA | İsmail Süner’in lideri olduğu suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon!

23.01.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta yapılan operasyonun detaylarını açıkladı.

SON DAKİKA | İsmail Süner’in lideri olduğu suç örgütü çökertildi! Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 ilde operasyon!

Son dakika: Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak “Kafes-32" operasyonu düzenlendi. Operasyonda elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 şüphelinin yakalandığı operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen “KAFES-32” operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail SÜNER’in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

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Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde:

-İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri,
-Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları,
-Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri,
-Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları,
-Darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları,
-Kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

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Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Hangi Büyüklükte Olursa Olsun Organize Suç Örgütlerini Çökertip Adalete Teslim Edeceğiz!

3Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya son dakika operasyon
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