HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Son dakika! İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2020 12:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İspanya'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 619 artarak 16 bin 972'ye yükseldi. İran’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686’ya yükseldi. Çin'de ise son 24 saatte virüs nedeniyle yeni can kaybı yaşanmadı.

Son dakika! İspanya ve İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 97'si yurt dışı, 2'si yurt içi kaynaklı 99 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle ülkede yeni can kaybı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, 50 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca enfekte hastalarla yakın teması olan ve müşahede altında tutulan 1534 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin'de salgının başından bu yana 82 bin 52 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 3 bin 339 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 77 bin 575 hasta da iyileşti.

İRAN'DA 117 CAN KAYBI DAHA

İran’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 117 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 474'e, vaka sayısı ise 71 bin 686’ya yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldıSokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul bomboş kaldı
Koronavirüsü yenmişti! Resmiye teyzeden kahreden haberKoronavirüsü yenmişti! Resmiye teyzeden kahreden haber
Koronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyorKoronavirüs bir tek oraya ulaşamadı! Yoğun önlemler alınıyor
Anahtar Kelimeler:
İspanya ölü ve vaka sayısında artış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

İstanbullular dikkat! Toplu taşımada maske takmayana ceza

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Kırılma sağlandı

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Sevgilisinin evinde!.. İşte o kare

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

Soydan sokağa çıkma yasağını eleştirince... Ünlü isimden şok sözler

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

İçişleri Bakanı Soylu: Eleştirileri kabul ettim

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

Bakan Koca gece yarısı son gelişmeyi duyurdu: İlk kez azaldı

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Devlet Bahçeli öldü iddiası yalanlandı! İşte Bahçeli'nin sağlık durumu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Polis Teşkilatı 175 yaşında!

Diğer Haberler
Bodrum’a sessizlik çökünce Gümbet sahilinde ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü

Sokağa çıkma yasağı sessizliği ona yaradı

Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

Evinin önünde bağlamasıyla komşularına türkü söyledi

Gercüş’te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bir anda bastırdı! Ceviz büyüklüğünde...

Koronavirüsü yenmişti! Resmiye teyzeden kahreden haber

Koronavirüsü yenmişti! Resmiye teyzeden kahreden haber

86 yaşında koronavirüsü yenmişti ama... Resmiye nine hayatını kaybetti

Resmiye nineden hayatını kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde köye domuz sürüsü indi

Köye domuz sürüsü indi! 'İlk defa oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.