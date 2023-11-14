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  4. Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu! Başvuru Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu! Başvuru Adalet Bakanlığı'na gönderildi

14.11.2023 21:10 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. İstanbul'da yapılan suç duyurusunda Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması isteniyor.

Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu! Başvuru Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Netanyahu'nun UCM'de soykırımla yargılanması için yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
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