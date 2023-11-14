Son dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında suç duyurusu! Başvuru Adalet Bakanlığı'na gönderildi

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki suç duyurusunu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. İstanbul'da yapılan suç duyurusunda Netanyahu'nun soykırım suçuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması isteniyor.
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