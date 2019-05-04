Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni vurmaya başladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad hedeflerine yönelik hava saldırısı başlattık." ifadesi kullanıldı.

Saldırının Gazze'den bugün İsrail tarafına atılan 90'a yakın rokete karşılık olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgelere roket atışlarının sürdüğü ve bölgede zaman zaman sirenlerin çaldığı ifade edildi.

Yerel basın ise Gazze'den bugün İsrail'e atılan roketlerin sayısının yüzü geçtiği, bu roketlerin büyük bir bölümünün İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirdi.

Basında ayrıca atılan roketlerden birinin Gazze'den sınır hattındaki Eşkol bölgesinde bir eve isabet ettiği, evde bulunanlardan yaralanan olmadığı kaydedildi.

1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Bölgede gerginlik artarken, atılan roketler nedeniyle İsrail ordusu bu sabah Gazze'nin kuzeyinde 2 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlemiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları tank atışlarıyla vurmuştu.