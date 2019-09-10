Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Olay, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletle gelen bir kişi burada silahını çekerek art arda tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI



Öte yandan, saldırgan yapılan çalışma sonrası yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

