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Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 11:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayında açık otopark dışına motosikletle gelen kişi silahla dehşet saçtı. Saldırgan şahıs, iki kişiyi silahla vurarak yaraladı, ardından kaçtı. Polis saldırganı kısa sürede yakalarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: İstanbul Anadolu Adalet Sarayı yakınında silahlı saldırı!

Olay, Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok açık otoparkı dışında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre motosikletle gelen bir kişi burada silahını çekerek art arda tetiğe bastı. Kurşunların hedefi olan iki kişi yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan, saldırgan yapılan çalışma sonrası yakalandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul anadolu adalet sarayı silahlı çatışma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adaleti şamar oğlanı na çevirdiler olacağı bu.
kesin adalet arıyorlardır
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